Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,48 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,17%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
27,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,52%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|08:01
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|08:01
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG