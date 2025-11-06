DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Salzgitter Aktie

27,80 EUR +0,78 EUR +2,89 %
STU
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Neutral

08:01 Uhr
Salzgitter Neutral
Salzgitter
27,80 EUR 0,78 EUR 2,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,17%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
27,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,52%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Salzgitter Neutral UBS AG
