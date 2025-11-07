Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 28,36 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 28,36 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 28,60 EUR. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 69.434 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 18,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,23 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,222 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 10.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,493 EUR je Salzgitter-Aktie.

