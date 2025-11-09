DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,85 +0,2%Gold 4.096 +2,4%
Salzgitter Aktie

29,76 EUR +1,72 EUR +6,13 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
WKN 620200

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Neutral

12:31 Uhr
Salzgitter Neutral
Salzgitter
29,76 EUR 1,72 EUR 6,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen und habe auch seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Der Stahlkonzern habe die Spanne der Jahresziele nach unten hin verengt, dies dürfte aber kaum Auswirkungen auf den Konsens haben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,80 €		 Abst. Kursziel*:
-4,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,23%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

