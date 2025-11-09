Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen und habe auch seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Der Stahlkonzern habe die Spanne der Jahresziele nach unten hin verengt, dies dürfte aber kaum Auswirkungen auf den Konsens haben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
29,80 €
|Abst. Kursziel*:
-4,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
29,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,23%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
