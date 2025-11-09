DAX 23.925 +1,5%ESt50 5.648 +1,5%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 14,48 +4,8%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.614 +1,0%Euro 1,1568 +0,1%Öl 64,13 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Take Two 914508 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
29,88 EUR +1,84 EUR +6,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

09:21 Uhr
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
29,88 EUR 1,84 EUR 6,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung und die Schätzung des Analysehauses leicht übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Montag in einer ersten Einsschätzung. Allerdings peile das Unternehmen beim Ebitda nun nur noch die untere Hälfte der Spanne für das bisherige Jahresziel an./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,60 €		 Abst. Kursziel*:
-15,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,33%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

09:21 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

dpa-afx Konjunkturelle Schwächephase Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne
dpa-afx ROUNDUP: Salzgitter vorsichtiger fürs 2025 - Preiserholung soll 2026 wirken
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht
finanzen.net Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus
TraderFox Salzgitter: Zwei Gründe, die JPMorgan für eine Renaissance der Stahlbranche in Europa auflistet!
EQS Group EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Salzgitter zu myNews hinzufügen