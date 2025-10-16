Salzgitter Aktie News: Salzgitter wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 28,86 EUR.

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 28,86 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 28,72 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.962 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Abschläge von 55,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,224 EUR je Salzgitter-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,92 EUR.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,578 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

