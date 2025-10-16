DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.701 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit Abschlägen

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 28,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,08 EUR -1,80 EUR -6,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 28,40 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,58 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.638 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,37 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,578 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

