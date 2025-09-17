Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Salzgitter zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 23,58 EUR.

Das Papier von Salzgitter legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 23,58 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.944 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2025). Gewinne von 26,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 12,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 45,04 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,176 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,502 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

