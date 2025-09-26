Lufthansa peilt deutlichen Margenanstieg an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa will unter anderem mit Stellenstreichungen in der Verwaltung deutlich profitabler werden. Bei der Marge gemessen am um Sonderkosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird zwischen 2028 und 2030 ein Wert zwischen 8 bis 10 Prozent erwartet, wie aus einer am Montag veröffentlichten Präsentation zum Kapitalmarkt in München hervorgeht. 2024 hatte der Wert bei rund vier Prozent gelegen./zb/stk

