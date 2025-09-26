Lufthansa will 4000 Stellen in der Verwaltung streichen

MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4.000 Stellen einsparen. Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden, teilt das Unternehmen in München mit. Es konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche./ceb/DP/zb

