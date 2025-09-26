DAX23.801 +0,3%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,55 -0,3%Gold3.817 +1,4%
Lufthansa baut 4.000 Stellen ab und setzt sich neue Mittelfristziele

29.09.25 07:54 Uhr
DOW JONES--Die Lufthansa Group will die Synergien innerhalb des Konzerns durch eine engere und vernetztere Zusammenarbeit von Gruppenfunktionen und Airlines maximieren - und im Zuge der stärkerem Digitalisierung, Automatisierung und Bündelung von Prozessen weltweit insgesamt 4.000 Stellen abbauen. Der überwiegende Teil davon werde in Deutschland abgebaut, teilte der Konzern vor Beginn seines Kapitalmarkttages am Flughafen München mit. Der Fokus liege auf administrativen und nicht operativen Rollen.

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Profitabilität des Konzerns bis Ende des Jahrzehnts deutlich zu steigern und die neuen mittelfristige Finanzziele unterstützen, die sich die Lufthansa Group für den Zeitraum 2028 bis 2030 gesetzt hat. Demnach soll die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 8 bis 10 Prozent erreichen. Die bereinigte Kapitalrendite ROCE (Return On Capital Employed) vor Steuern soll bei 15 bis 20 Prozent lieben und der bereinigte freie Cashflow bei über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

