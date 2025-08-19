DAX24.190 -0,4%ESt505.442 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Aktie im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag im Minus

21.08.25 12:06 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag im Minus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,12 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 22,12 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 21,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.843 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 41,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,249 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,76 EUR aus.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,292 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Salzgitter-Aktie: Was Analysten von Salzgitter erwarten

