Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Santander UK lässt 3Q-Bericht wegen Autokredit-Unsicherheit ausfallen

29.10.25 09:37 Uhr
Von Elena Vardon

DOW JONES--Die britische Tochter der spanischen Bank Santander wartet auf mehr Klarheit über die Kosten für die Entschädigung britischer Autokreditnehmer. Santander UK hat deshalb beschlossen, auf eine Veröffentlichung seiner Drittquartalsergebnisse zu verzichten.

Die Bank geht davon aus, dass sie im Zuge der Berichterstattung zum vierten Quartal mehr Details liefern kann. Sie hat bereits 295 Millionen Pfund für Kosten aus der laufenden Untersuchung zurückgestellt.

Die britische Finanzaufsicht FCA verbot 2021 Ermessensprovisionen für Autokredite und untersucht seit Anfang 2024 frühere Vereinbarungen. Jüngst hat sie Eckpunkte eines Plans mitgeteilt, der 2026 eingeführt werden soll, um Kunden für die Zahlung bestimmter Provisionen zu entschädigen, die sie nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts als zu Unrecht von Autohändlern erhoben einstuft.

Lloyds Banking Group, Close Brothers, Bank of Ireland und Secure Trust Bank haben in den vergangenen Wochen ihre Rückstellungen erhöht, nachdem die Regulierungsbehörde den Entschädigungsplan vorgestellt hat. Die Behörde schätzt die Kosten für die Branche auf 11 Milliarden Pfund. Die Konsultationen dazu laufen.

Santander UK teilte weiter mit, sie gehe selbst in einem schweren Negativszenario nicht davon aus, dass eine mögliche Erhöhung der derzeitigen Rückstellungen signifikant negative Auswirkungen auf Kapital, Liquiditätsausstattung, den Betrieb, finanzielle Konditionen oder Aussichten haben werde.

Analysten der Citigroup schätzen auf Basis der Rückstellungen der Konkurrenten, dass Santander UK weitere 500 Millionen Pfund zurückstellen muss.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 04:38 ET (08:38 GMT)

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumRatingAnalyst
08:36Santander Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Santander BuyUBS AG
10.10.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Santander BuyUBS AG
25.09.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.10.2025Santander BuyUBS AG
30.09.2025Santander BuyUBS AG
25.09.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Santander BuyDeutsche Bank AG
08:36Santander Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

