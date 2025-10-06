DAX 24.241 -1,5%ESt50 5.531 -1,7%MSCI World 4.240 -2,3%Top 10 Crypto 15,32 -7,4%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 98.591 -6,3%Euro 1,1601 +0,3%Öl 62,13 -4,8%Gold 4.018 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
8,54 EUR -0,04 EUR -0,41 %
STU
7,49 GBP +0,03 GBP +0,40 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 130,29 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

JP Morgan Chase & Co.

Santander Neutral

21:51 Uhr
Santander Neutral
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
8,54 EUR -0,04 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor der Berichtssaison der spanischen Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Er habe bei Santander seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie geringfügig angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Änderungen spiegelten hauptsächlich die jüngsten Wechselkursentwicklungen und einen höheren Aktienkurs der von dem Finanzinstitut zurückgekauften Wertpapiere wider./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Neutral

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,57 €		 Abst. Kursziel*:
2,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,04%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

21:51 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Santander Buy UBS AG
25.09.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Santander-Aktie im September 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Santander-Aktie: Experten empfehlen Santander im August mehrheitlich zum Kauf
Financial Times Santander UK chief executive departs ahead of TSB merger
PR Newswire Sanofi expands patient affordability program by offering access to all its insulins for $35 per month in the US
PR Newswire BMO Launches Additional Canadian Depositary Receipts (CDRs), Expanding Its Line-up to Include Heineken, Sanofi and AXA
PR Newswire BMO Launches Additional Canadian Depositary Receipts (CDRs), Expanding Its Line-up to Include Heineken, Sanofi and AXA
Benzinga Price Over Earnings Overview: Banco Santander
PR Newswire New Report Highlights Community Health Workers' Impact, Calls for Sustained Local Investment, During National CHW Awareness Week
Financial Times Santander signals Wall St ambition with Spac mandates
Financial Times Santander signals Wall St ambition with Spac mandates
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen