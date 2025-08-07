Santander Aktie
Marktkap. 113,13 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms erhöhte am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank für 2026./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Sector Perform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
7,93 €
|Abst. Kursziel*:
-5,40%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
7,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,39%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
