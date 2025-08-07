DAX24.175 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Aktienentwicklung

SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von SAP SE

08.08.25 12:05 Uhr
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 250,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
251,10 EUR -1,60 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 250,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 249,75 EUR. Bei 251,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.357 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,15 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (183,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 291,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

