SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag tief südwärts

12.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,3 Prozent auf 233,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 6,3 Prozent auf 233,75 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 233,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.626.041 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 188,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 291,56 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
