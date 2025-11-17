DAX23.536 -1,4%Est505.632 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.888 -0,1%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,26 -0,1%Gold4.071 -0,2%
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 208,95 EUR ab.

SAP SE
206,55 EUR -4,95 EUR -2,34%
Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 208,95 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 208,35 EUR ein. Bei 211,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 463.282 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 35,68 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,08 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
