SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 238,10 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 238,10 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 238,60 EUR. Bei 237,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554.100 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,07 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 190,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 25,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

