SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 231,60 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 231,60 EUR ab. Bei 230,30 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.254 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,41 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 190,04 EUR. Abschläge von 17,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 291,56 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

