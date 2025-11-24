SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 207,70 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 207,70 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 209,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 207,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 213.305 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 36,49 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 202,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

