SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 205,05 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 205,05 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 204,60 EUR nach. Bei 205,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.566 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,26 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 202,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,24 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.

SAP SE gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,08 Mrd. EUR – ein Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Am 28.01.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

