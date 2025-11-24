SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 206,35 EUR nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 206,35 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 209,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 207,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 373.320 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 202,50 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 1,87 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,72 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,08 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die SAP SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.
