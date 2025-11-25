SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 204,55 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 204,55 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 204,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 186.896 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 202,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 1,00 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 292,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,72 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

