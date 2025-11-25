DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Fokus auf Aktienkurs

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag ab

25.11.25 16:09 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 203,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
204,85 EUR -2,20 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 203,60 EUR nach. Bei 202,30 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 465.038 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 39,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2025 bei 202,30 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 0,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,08 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie mit Erholungstendenzen: Zwischen Kartellverfahren & Neuausrichtung

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
