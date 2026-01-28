DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 -3,9%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
SAP will bis Ende 2027 Aktien für bis zu 10 Mrd Euro zurückkaufen

29.01.26 06:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
197,42 EUR 2,90 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
DOW JONES--SAP will nach einem starken Cashflow 2025 Aktien zurückkaufen. Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, legt er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro auf. Es soll im Februar beginnen und bis Ende 2027 laufen. Das Programm folgt Rückkäufen über 8 Milliarden Euro in den Jahren 2020, 2022 und 2023 bis 2025.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 00:27 ET (05:27 GMT)

