DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,48 +1,1%Gold5.551 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA ASML NV A1J4U4 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP stellt beschleunigtes Wachstum in Aussicht

29.01.26 06:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
187,10 EUR -10,32 EUR -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--SAP hat im vierten Quartal erneut ein kräftiges Cloud-Wachstum verzeichnet und die Marge verbessert. Für das laufende Jahr erwartet der Walldorfer Softwarekonzern erneut ein deutliches Wachstum. 2027 soll sich der Anstieg des Gesamtumsatzes beschleunigen.

Wer­bung

Der Cloud-Umsatz stieg im Gesamtjahr währungsbereinigt um 26 Prozent auf gut 21 Milliarden Euro und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. SAP hatte zuletzt ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 26 bis 28 Prozent in Aussicht gestellt. Im vierten Quartal betrug das Wachstum ebenfalls 26 Prozent.

Der operative Gewinn (Non-IFRS) kletterte währungsbereinigt um 31 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro und lag damit über dem oberen Ende der hauseigenen Prognosespanne von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro.

Die entsprechende operative Marge rückte auf 28,3 Prozent von 23,9 Prozent vor. Analysten hatten 28 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal betrug sie 29,2 Prozent.

Wer­bung

Für 2026 erwartet SAP ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum von 23 bis 25 Prozent auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis soll währungsbereinigt um 14 bis 18 Prozent auf 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro zulegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 00:49 ET (05:49 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:26SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:26SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen