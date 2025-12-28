SAP stellt beschleunigtes Wachstum in Aussicht

DOW JONES--SAP hat im vierten Quartal erneut ein kräftiges Cloud-Wachstum verzeichnet und die Marge verbessert. Für das laufende Jahr erwartet der Walldorfer Softwarekonzern erneut ein deutliches Wachstum. 2027 soll sich der Anstieg des Gesamtumsatzes beschleunigen.

Der Cloud-Umsatz stieg im Gesamtjahr währungsbereinigt um 26 Prozent auf gut 21 Milliarden Euro und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. SAP hatte zuletzt ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 26 bis 28 Prozent in Aussicht gestellt. Im vierten Quartal betrug das Wachstum ebenfalls 26 Prozent.

Der operative Gewinn (Non-IFRS) kletterte währungsbereinigt um 31 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro und lag damit über dem oberen Ende der hauseigenen Prognosespanne von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro.

Die entsprechende operative Marge rückte auf 28,3 Prozent von 23,9 Prozent vor. Analysten hatten 28 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal betrug sie 29,2 Prozent.

Für 2026 erwartet SAP ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum von 23 bis 25 Prozent auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis soll währungsbereinigt um 14 bis 18 Prozent auf 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro zulegen.

