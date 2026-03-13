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Sartorius kündigt neue Zelltherapie-Plattform Eveo für 2027 an

16.03.26 14:44 Uhr
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Sartorius AG St.
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DOW JONES--Der Laborausrüster Sartorius hat für das kommende Jahr die Markteinführung einer neuen Plattform angekündigt, die die Produktion von Zelltherapien deutlich effizienter machen soll. Die modulare "Eveo Cell Therapy Platform" ermögliche die automatisierte, parallele Produktion mehrerer autologer (körpereigener) Zelltherapien, etwa personalisierten Immuntherapien (CAR-T-Therapien) gegen Krebs. Laut dem in Göttingen ansässigen Konzern kann das kompakte System die Erträge vervierfachen und die Herstellungskosten um bis zu 90 Prozent senken.

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"Zelltherapien eröffnen völlig neue medizinische Möglichkeiten. Aktuell sind sie aber nur für einen kleinen Teil der Patienten weltweit zugänglich, weil ihre Herstellung komplex, aufwändig und kostspielig ist", sagte Sartorius-Vorstand René Faber laut der Mitteilung. Das neue System kombiniere Reagenzien, Produktions-Equipment, Software und Tests zur Qualitätskontrolle. Kunden könnten ihre Produktionskapazitäten steigern, die Kosten pro Dosis deutlich senken und die Zeit bis zur Behandlung des Patienten erheblich verkürzen.

Die Eveo-Plattform sei bereits in einem Pilotprojekt mit dem Auftragsentwickler und -fertiger für Zelltherapien, Elevatebio, in der Praxis erfolgreich getestet worden. Die Eveo-Plattform kann der Mitteilung zufolge ab September 2026 bestellt werden. Die ersten Auslieferungen sollen 2027 erfolgen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

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