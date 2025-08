Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 179,55 EUR an der Tafel.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 179,55 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 181,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 179,20 EUR ab. Bei 180,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 21.518 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 62,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit Abgaben von 7,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,818 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 252,40 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umsetzen können.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

