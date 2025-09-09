Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 201,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 201,80 EUR zu. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.791 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,70 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 17,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

