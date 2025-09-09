Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 202,40 EUR.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 202,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 204,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,85 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.598 Stück gehandelt.
Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 30,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,96 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.
Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Sartorius vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.
In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
