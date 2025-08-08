Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 183,40 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 183,40 EUR nach oben. Bei 183,65 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 182,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 14.525 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,46 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 252,40 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

