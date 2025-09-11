Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 196,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 196,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 193,95 EUR. Bisher wurden heute 29.499 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,88 Prozent niedriger. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,816 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

