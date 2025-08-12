Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 198,30 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 198,30 EUR. Bei 200,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 198,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.348 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Gewinne von 47,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit Abgaben von 16,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,820 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?