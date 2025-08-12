Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 198,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 198,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 200,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.120 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 19,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,820 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,00 EUR an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

