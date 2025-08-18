DAX24.340 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1675 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Vormittag Tendenz

19.08.25 09:25 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Vormittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 194,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
159,60 EUR -0,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 194,45 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,20 EUR aus. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 767 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 33,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,61 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,820 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen