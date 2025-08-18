Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 194,45 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 194,45 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,20 EUR aus. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 767 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 33,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,61 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,820 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen