Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 195,55 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 195,55 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 195,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.301 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 33,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 15,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,00 EUR an.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

