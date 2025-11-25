Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kurs der Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 239,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,3 Prozent auf 239,10 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 239,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.401 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 18,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 43,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,813 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.10.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie verdient. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 843,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

