Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Sartorius vz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 228,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 228,70 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 231,00 EUR. Bei 227,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 14.390 Stück.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 27,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 793,60 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 843,20 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen