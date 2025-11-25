DAX23.215 -0,1%Est505.527 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Vormittag ein

25.11.25 09:24 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 230,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
178,80 EUR -2,80 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 230,20 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 230,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Zuletzt wechselten 787 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 26,85 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,87 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,813 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 843,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
