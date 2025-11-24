Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagvormittag nordwärts
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 227,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 227,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 227,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.138 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. 28,58 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 843,20 Mio. EUR gegenüber 793,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
