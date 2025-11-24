Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 229,30 EUR nach oben.
Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 229,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 231,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.805 Sartorius vz-Aktien.
Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.
Am 16.10.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 843,20 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
