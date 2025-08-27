DAX24.035 -0,1%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,84 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- DroneShield, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, Pernod Ricard im Fokus
Top News
Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen
DroneShield-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch trotz starken Zahlen DroneShield-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch trotz starken Zahlen
Blick auf Sartorius vz-Kurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittag vor

28.08.25 12:05 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 196,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
160,00 EUR 0,60 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 196,35 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 197,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,70 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 17.193 Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 48,71 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 15,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 884,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 860,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
