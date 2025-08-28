DAX23.987 -0,2%ESt505.378 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
So entwickelt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Vormittag fester

29.08.25 09:25 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
160,00 EUR -2,00 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 196,75 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 196,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 195,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 297 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 48,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 18,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,816 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 860,70 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

