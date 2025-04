Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 227,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 227,80 EUR an der Tafel. Bei 229,30 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 227,00 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 227,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.487 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 299,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,830 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,80 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 819,60 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,93 EUR fest.

