Schlussspurt erwartet

Der IT-Dienstleister Bechtle setzt nach einem überraschend starken dritten Quartal auf einen Endspurt im Schlussquartal.

"Der Vorstand rechnet für das vierte Quartal mit einer weiteren Verstärkung der zuletzt bereits positiven Geschäftsentwicklung", sagte Konzernchef Thomas Olemotz laut Mitteilung von Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Neckarsulm. "Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch." Der Manager bestätigte die Jahresprognose, für deren Erreichen Bechtle das Vorsteuerergebnis im vierten Quartal um ein Viertel steigern müsste. Im abgelaufenen Jahresviertel schlug der MDAX-Konzern die Erwartungen von Analysten.

Bechtles Geschäftsvolumen stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 5,1 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro zu. Vor Steuern verdiente Bechtle mit fast 80,5 Millionen Euro nun 2,4 Prozent mehr. Ähnlich stark stieg auch der auf die Aktionäre entfallene Gewinn von 57,5 Millionen Euro.

NECKARSULM (dpa-AFX)