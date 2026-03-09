DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.033 +1,9%Euro1,1604 -0,2%Öl87,80 -2,2%Gold5.191 +0,9%
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verliert letztendlich

10.03.26 22:33 Uhr
Der NASDAQ 100 beendete den Handelstag kaum verändert.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 24.956,47 Punkten aus dem Handel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent fester bei 25.002,61 Punkten, nach 24.967,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.871,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.189,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 25.127,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.776,44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, lag der NASDAQ 100 bei 19.430,95 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,991 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24.289,23 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD), Enphase Energy (+ 6,68 Prozent auf 43,59 USD), Micron Technology (+ 3,54 Prozent auf 403,11 USD), Intel (+ 2,63 Prozent auf 46,78 USD) und Arm (+ 2,48 Prozent auf 120,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen AppLovin (-7,70 Prozent auf 477,39 USD), Axon Enterprise (-5,20 Prozent auf 529,97 USD), Atlassian (-4,91 Prozent auf 78,01 USD), CoStar Group (-4,32 Prozent auf 46,33 USD) und Datadog A (-4,26 Prozent auf 123,08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45.068.320 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,806 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
