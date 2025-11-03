Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 100,70 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 100,70 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,70 EUR zu. Bei 100,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.779 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,95 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,20 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,95 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



