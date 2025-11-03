Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag im Aufwind

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 100,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 100,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 100,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.715 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 22,19 Prozent zulegen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,54 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,95 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Scout24 dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Scout24-Aktie.

