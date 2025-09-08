DAX23.721 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Scout24 im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit stabiler Tendenz

09.09.25 09:24 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 111,10 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Scout24
Scout24
110,30 EUR -0,20 EUR -0,18%
Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 111,10 EUR. Bei 111,40 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.577 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 10,53 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,70 EUR am 12.09.2024. Mit Abgaben von 36,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

