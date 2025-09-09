DAX23.670 +0,2%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.063 +1,3%Nas22.040 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
Scout24 im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag schwächer

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 110,20 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 110,20 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie sank bis auf 109,60 EUR. Mit einem Wert von 110,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 31.896 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 11,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

